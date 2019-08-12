SPOR GÜNDEMİ

Radamel Falcao imzalıyor Radamel Falcao imzalıyor Fransız ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Kolombiyalı forvet bugün kendisini 3 yıllığına G.Saraylı yapacak mukaveleye imza atacak. Sezonun ilk maçı olan Denizli deplasmanında da sahaya çıkacak.

Ortaya 2. Kolombiyalı Ortaya 2. Kolombiyalı G.Saray forvetteki sıkıntıyı Falcao’yla giderdikten sonra ön libero için çözümü de yıldız golcünün vatandaşında buldu. Cuellar için Radamel Falcao’nun devreye girdiği öğrenildi.

Yusuf, Eren'i unutmadı Yusuf, Eren'i unutmadı Maçka’da şehit olan Eren Bülbül’ü anan Yusuf Yazıcı, “Sonsuza kadar kalbimizdesin kardeşim. Ayşe annem, gelemiyorum ama milyonlarca evladın gibi ellerinden öpüyorum...” dedi.

Yeni transfer İstanbul'a geldi Yeni transfer İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.

Yeniden Banega Yeniden Banega FATİH Terim’in Banega için bütün şartların zorlanmasını istemesinin ardından Sevilla kulübü ile bonservis konusunda yeni bir görüşme gerçekleştirilecek.

Niasse atağı Niasse atağı Sörloth’u kiralayan Trabzonspor, bonservisi Everton’da bulunan Niasse için de nabız yokluyor. Bu transfer için kulübün bütün şartları zorlanacak.