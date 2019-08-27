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  3. Yeni transfer Adil Rami tesisleri gezdi

Yeni transfer Adil Rami tesisleri gezdi

Yeni transfer Adil Rami tesisleri gezdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Fransız savunma oyuncusu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

İdari menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Rami, teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetle bir araya geldi. Rami daha sonra tesiste futbolcuların kaldığı odaları, kondisyon salonu ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

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