Yeni sözleşmeyi düşünmediğini söyleyen Jose Sosa, 'tek hedefim şampiyonluk' dedi

Menajerler aracılığıyla kendisine gelen teklifleri geri çeviren Jose Sosa, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fazla düşünmediğini vurguladı.
Bu konuyu şimdilik konuşmak istemediğini dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Şu an için tek hedefim o kupayı kaldırmak. Zaten şampiyon olursak bu şehir bizi bağrına basacaktır" diye konuştu.
Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmelerde bulunan Sosa, önümüzdeki sekiz maçlık süreçte, daha hırslı ve inançlı olmaları, daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı. Abdülkadir Ömür de Sosa için "Hem saha içinde hem de dışındaki tutumuyla bize çok iyi bir rol model oluyor ve şampiyonluğu gerçekten çok istiyor" ifadelerini kullandı.
(Sabah)
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