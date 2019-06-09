Yeni Sneijder, Juan Mata

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

GALATASARAY yeni sezonda 10 numara pozisyonuna güçlü bir oyuncu almak için yaptığı çalışmalar sonucunda, Juan Mata’da karar kıldı. Geçen sezon Manchester United’la kötü bir dönem geçiren Juan Mata’nın sözleşmesi sezon sonunda yenilenmedi. ManU’yla toplam 32 maça çıkan ve 6 gol atıp, 4 de asist yapan 31 yaşındaki tecrübeli isim, sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar’la yollarını ayırdı. Şimdi bonservisi elinde olan Mata’nın talibi çok. Ancak İspanyol yıldızla çok ciddi şekilde temasta bulunan iki kulüp var. Bunlardan biri Premier Lig’in köklü ekiplerinden Newcastle United, diğeri de Galatasaray...

FATiH TERiM’iN DE iLK TERCiHi

Geçen sezon Premier Lig’i düşme potasının hemen üzerinde tamamlayan ve Avrupa Kupaları’na katılamayan Newcastle United, İspanyol yıldızla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ancak Mata, Avrupa kupalarında olmayan İngiliz ekibine sıcak bakmıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak Galatasaray bu açıdan rakibine göre daha avantajlı konumda. Bonservisi elinde olan Mata’ya yüklü bir ücret teklif edildiği ve beklemeye geçildiği öğrenildi. Büyük gizlilik içinde yürütülen transfer çalışmalarından sonuç alınamazsa, alternatif isimlerle temasa geçilecek. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim’in de ilk tercihinin Mata olduğu belirtiliyor

DIAGNE’NİN YERİNE STURRIDGE

G.SARAY’IN transfer için girişimlerini sürdürdüğü bir başka tecrübeli isim ise Daniel Sturridge. 30 Haziran’da Liverpool’la sözleşmesi sona erecek olan İngiliz oyuncu, geçen sezon bekleneni verememişti. G.Saray’ın satış için görüşmeler yaptığı golcüsü Diagne’nin yerine Sturridge’i kadrosuna katacağı belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre oyuncu da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. 29 yaşındaki Sturridge, geçen yıl Liverpool formasıyla 27 maç oynamış ve 4 gol atıp, 2 da asist yapmıştı