Yeni sistem 4-1-2-3

AKŞAM

Takımına 4-1-2-3 sistemini oynatmayı planlayan Avcı, Quaresma ve Lens’in oyun tarzlarının kendi şablonuna uygun olmadığını düşünüyor. Avcı, hücum hattının solunda Ljajic’i kullanmayı planlarken “10 numara” pozisyonu için ise yeni bir transfer istediğini raporunda belirtti.

BADJi GÜNDEME GELDi

FORVET bölgesinde Burak Yılmaz ve Güven Yalçın’a sahip olan Beşiktaş, Larin’i göndermek istiyor ve onun yerine gelecek vadeden ve aynı zamanda 11’de yer alabilecek bir alternatif arıyor. Siyah Beyazlılar bu çerçevede dikkatini Polonya’da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası’na çevirdi. Senegal Milli Takımı’nda ön plana çıkan 17 yaşındaki golcüsü Badji için harekete geçildi.

BEŞİKTAŞ’I İSTİYORUM

KAYSERİSPOR ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Kana-Bıyık, Beşiktaş’ta oynamak istediğini temsilcileri aracılığıyla yönetime iletti. Bonservisi elinde olan Kamerun asıllı Fransız futbolcu defans için Siyah-Beyazlılar’ın alternatifleri arasına girdi. Abdullah Avcı ile yapılacak görüşmeler sonrasında Kana-Bıyık ile ilgili karar verilecek