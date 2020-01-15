Yeni Ozan Mehmet Ekici

TFF listesine tekrar eklenen futbolcunun hedefi belli. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye harika bir dönüş yapmıştı. Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici de aynı şekilde giriş yapmak istiyor.

AKŞAM

F.BAHÇE’DE TFF listesine tekrar eklenen Mehmet Ekici’nin hedefinde Ozan Tufan gibi muhteşem bir dönüş yapmak var. TFF’ye 24 kişilik yeni listeyi veren Kanarya’da Mehmet Ekici sürprizi yaşanmıştı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar’ın yerine kadroya Ekici dahil edildi. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu; Göztepe, Kasımpaşa ve Malatyaspor başta olmak üzere Süper Lig ve Almanya’dan gelen teklifleri kabul etmedi.

ÖZEL ANTRENÖR TUTTU

Resmi maçlardan ayrı kaldığı dönemde takımla antrenmana çıkan ve özel antrenör tutarak ekstra çalışmalar yapan Ekici, Ozan Tufan gibi çıkış yakalayarak ilk 11’e geri dönmeyi hedefliyor. Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Alanyaspor’a kiralanmış ve Akdeniz ekibinde forma giydiği 19 maçta takdir toplayan bir performans sergilemişti. Yetenekli oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla ise 17 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.