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  3. Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Teenage Hadebe kampa bekleniyor

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Teenage Hadebe kampa bekleniyor

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Teenage Hadebe kampa bekleniyor

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden E.Y. Malatyaspor, Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs'de forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımın bugün başlayan Topuk Yaylası kampına katılması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği bir diğer isim de Avusturalyalı ön libero Luke Brattan ise ailevi sebepleri gerekçe göstererek tekrar ülkesine döndü. En son Melbourne City'de forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ülkesinden uzak kalmak istememesinden dolayı bu kararı aldığı öğrenildi.

Türkiye’yi UEFA Avrupa Kupası'nda temsil eden Evkur Yeni Malatyaspor transferde bir takviye de savunmaya yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim anlaşmaya vardığı Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs'de forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi Düzce kampına davet etti.

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