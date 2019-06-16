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  3. Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Alexander Barboza formayı giydi

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Alexander Barboza formayı giydi

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Alexander Barboza formayı giydi

Evkur Yeni Malatyaspor ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, River Plate’in stoperi Alexander Barboza ile anlaşmaya vardı.

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getiren E.Y. Malatyaspor, River Plate forması giyen Alexander Barboza ile anlaştı. Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyerek sarı-kırmızılı camiaya selam gönderdi. 1.93’lük dev stoperin hafta içi İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun River Plate ile olan sözleşmesi de önümüzdeki günlerde sona erecek.

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