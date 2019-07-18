Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6276
  • 6,3554
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Slovenya'nın Olimpija takımı oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 1. ön eleme turu rövanş maçında Rigas (Letonya), deplasmanda 3-2 yendiği Olimpija'yı konuk etti.

Olimpija, Çekiçi'nin 45+1 ve Savic 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Eşleşmeyi 4-3 kazanan Olimpija, 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

Türk hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmada ise Aberdeen, evinde 2-1 yendiği RoPS'u deplasmanda da aynı skorla geçerek 2. ön eleme turuna çıktı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acun Ilıcalı duyurmuştu ama... Medyapım'dan Cansu Dere açıklaması
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar
Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
<p>Gaziantep´in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vat

Binadan Düşen Kediyi Havada Yakaladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde

Süper Lig'de forma giymiş yıldız futbolcular