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  3. Yeni Malatyaspor'un genç futbolcusu Berkan Durdu, FC Dunav Ruse ekibine transfer oldu

Yeni Malatyaspor'un genç futbolcusu Berkan Durdu, FC Dunav Ruse ekibine transfer oldu

Yeni Malatyaspor'un genç futbolcusu Berkan Durdu, FC Dunav Ruse ekibine transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Btc Türk Yeni Malatyaspor'un ofansif orta saha oyuncusu Berkan Durdu, sürpriz bir şekilde Bulgaristan'a transfer oldu.

Genç futbolcu Berkan, FC Dunav Ruse ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Transferi bedelsiz olarak gerçekleşen 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un U21 takımında çıktığı 21 maçta 9 gol 3 asist kaydetmişti.

Bulgaristan Ligi'nde geride kalan 8 haftada 8 puan toplayan Dunav, 8 puanla 10. sırada yer alıyor.

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