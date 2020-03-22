  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 17:09
  • |
  • 22 Mart 2020 Pazar 17:09

Yeni Malatyaspor'un emektarlarından o akıma destek

Yeni Malatyaspor'un emektarlarından o akıma destek

Paylaş

Yeni Malatyaspor'un eski futbolcuları da tuvalet kağıdının top gibi sektirerek, 'evde kal' mesajının verildiği #10toqueschallenge akımına dahil oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan eski ve aktif futbolcular, vatandaşlara "evde kalın" demek için #10toqueschallenge akımı başlattı.

Koronavirüs salgını sonrası birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, sportif faaliyetler de askıya alındı.

Futbol dünyasının tanıdık isimleri ise oluşturdukları #10toqueschallenge akımı ile sosyal medyadan "evde kalın" çağrısı yaptı.

Malatya’da ise bu akıma eski futbolcular Orhan Özdemir ve Tuncay Selçuk öncülük ediyor.

Yeni Malatyaspor’un emektar isimleri tuvalet kağıdı ile yaptıkları klas hareketlerle insanlara ’evde kal’ mesajı verdiler.

Bu akıma daha önce Alex de Souza, Hagi, Felipe Melo, Messi, Falcao ve Luyindama gibi önemli isimler katılmıştı. #10toqueschallenge’ın amacı, tuvalet kağıdı rulosunu yere düşürmeden 10 kez sektirmek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaşlı sporculardan 'evde kal' çağrısı

title

Premier Lig için '1 Haziran' iddiası

title

İtalyan ekiplerinden Pergolettese'nin eski başkanı Andrea Micheli, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Beşiktaşlı sporculardan ''evde kal'' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar
Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar

Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar

Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.

Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi
Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi

Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” dedi.

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu
Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi
Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Ayrılık kararı! 'Seninle devam etmek istemiyoruz'
Ayrılık kararı! 'Seninle devam etmek istemiyoruz'

Ayrılık kararı! 'Seninle devam etmek istemiyoruz'

Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile devam etmeme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar bu kararı oyuncuya ve menajerine de iletti.

Sosa Obi Mikel'e patladı!
Sosa Obi Mikel'e patladı!

Sosa Obi Mikel'e patladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.

Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı!
Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı!

Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı!

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.