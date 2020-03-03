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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 11:06
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  • 03 Mart 2020 Salı 11:06

Yeni Malatyaspor'daki düşüşü Kemal Özdeş de önleyemedi

Yeni Malatyaspor'daki düşüşü Kemal Özdeş de önleyemedi

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Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazanamayan, son 14 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş döneminde de kötü gidişatı durduramadı.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Malatya ekibi, aldığı kötü sonuçlarla ligin alt sıralarına geriledi.

Lige sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından bir süre başarılı grafik çizen sarı-siyahlı ekip, son haftalarda üst üste mağlup oldu ve taraftarını üzdü.

Sezonun ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kötü gidişatı durdurmak için çıkış arıyor.

- Galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 8 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1) ve Yukatel Denizlispor'a (2-0) yenildi.

Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ertelendi.

- Süper Lig'deki en kötü sezonu

Ligin 9. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-0 yenen ve sıralamada 3. basamakta yer alan Malatya ekibi, sonraki bölümde puan tablosunda adeta eridi.

Son 14 maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor.

Malatya ekibi, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 ile geçen sezon 24 hafta sonunda 34 puan toplamıştı.

Bu sezon ise taraftarını üzen sarı-siyahlılar, bir maç eksiğiyle 24 hafta sonunda 24 puan toplayabildi.

- Kemal Özdeş de çare olmadı

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın ile başlayan ancak devre arasında Yalçın ile yollarını ayıran sarı-siyahlı takım, sezonun ikinci yarısında Kemal Özdeş ile anlaştı.

Malatya ekibi, Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarını kaybetti.

Bu sezon şu ana kadar iki teknik direktörle çalışan sarı-siyahlı takımdaki kötü gidişata Kemal Özdeş de çare olmadı.

- "Bu durumu en kısa sürede düzeltmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçların üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi.

Deplasmanda oynadıkları ve 2-0 yenildikleri Yukatel Denizlispor maçında da istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Çelikel, "Söylenecek fazla bir şey yok. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldığımız için çok üzgünüz. Son haftalarda takımın üzerindeki olumsuz havayı bir türlü atamadık. Talihsiz mağlubiyetler alıyoruz. Bu durumu en kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun aldığı kararla Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını hatırlatan Çelikel, yeni teknik direktörle de en kısa sürede anlaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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