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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 12:24
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 12:32

Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlüğe Kemal Özdeş getirildi

Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlüğe Kemal Özdeş getirildi

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna sezon sonuna kadar Kemal Özdeş'in geçtiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Detaylar birazdan...

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