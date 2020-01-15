Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

YENİ MALATYASPOR RESMEN AÇIKLADI

“Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz.”