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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:14
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:25

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

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Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

YENİ MALATYASPOR RESMEN AÇIKLADI

“Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz.”

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