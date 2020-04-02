Yeni Malatyaspor'da bir grup evde, diğer grup tesislerde çalışıyor

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı futbolcular antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaşıyor. Yabancı futbolculara ülkelerine gitme izni verilmeyen sarı kırmızılılarda Zimbabveli Teanege Hadebe ve golcü futbolcu Eren Tozlu bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Çapraz bağ sakatlığından yeni çıkan ve yeni sezona hazırlanan Eren, antrenman sahası ve spor salonunu Hadebe ile dönüşümlü olarak kullanıyor. Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdüreceğiz belirtilen sarı kırmızılı futbolcuların TFF’nin vereceği karara göre çalışma programlarına yön verecekleri ifade edildi.
Yeni Malatyaspor’da virüs salgınından dolayı kulüp personelinin önemli bir bölümüne de izin verildiği bildirildi.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.
Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışta bulundu.