Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük gol yükünü sırtlıyor

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Rami, Fener'de bu yüzden oynayamamış! 'Ersun Yanal'a dedim ki...' Rami, Fener'de bu yüzden oynayamamış! 'Ersun Yanal'a dedim ki...' Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.

Tuncay'dan Fener yorumu: Bu oyuncular mutsuz Tuncay'dan Fener yorumu: Bu oyuncular mutsuz Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.

Mesut'tan Fener maçı sonrası olay paylaşım! Mesut'tan Fener maçı sonrası olay paylaşım! Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun bu tweetine anında binlerce beğeni ve yorum geldi.

Onyekuru'da son dakika gelişmesi Onyekuru'da son dakika gelişmesi Henry Onyekuru ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransız ekibi 10 milyon euro talep ederken Cimbom'un maksimum bonservis teklifi 6 milyon euro. Menajer William D'Avila, gelecek hafta İstanbul'a gelerek yönetimle pazarlık masasına oturacak.

G.Saray'ı yıkan Ndao'nun maliyeti şaşırttı! Diagne'nin maaşının... G.Saray'ı yıkan Ndao'nun maliyeti şaşırttı! Diagne'nin maaşının... Fatih Karagümrük'ün konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Alassane Ndao'nun maliyeti şaşırttı. Bonservisi 55 bin euro olan Senegalli futbolcu, vatandaşı Mbaye Diagne'nin 22'de 1'i kadar maaş alıyor.