Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük gol yükünü sırtlıyor

Geçen sezon Galatasaray’da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor’a dönmüştü.
Takım kaptanlığı verilen Adem sarı-siyahlı forma altında alkışlanacak bir performans sergiliyor. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.
Gol krallığı yarışında önemli golcüleri yakalayan tecrübeli golcü, attığı gollerin beşini penaltıdan kaydetti.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun bu tweetine anında binlerce beğeni ve yorum geldi.
Henry Onyekuru ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransız ekibi 10 milyon euro talep ederken Cimbom'un maksimum bonservis teklifi 6 milyon euro. Menajer William D'Avila, gelecek hafta İstanbul'a gelerek yönetimle pazarlık masasına oturacak.
Fatih Karagümrük'ün konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Alassane Ndao'nun maliyeti şaşırttı. Bonservisi 55 bin euro olan Senegalli futbolcu, vatandaşı Mbaye Diagne'nin 22'de 1'i kadar maaş alıyor.
G.Saray ve Beşiktaş'ın yaptığını Fener 50 yıl sonra yapıyor