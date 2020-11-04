Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 3 kişide koronavirüs

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Ankaragücü'nün 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Çankaya, Galatasaray'ın radarına girdi. Cimbom, başarılı futbolcuyu devre arasına kadar özel olarak takip edecek.
Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
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7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!
Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.