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Yeni Malatyaspor lige galibiyetle döndü

Yeni Malatyaspor lige galibiyetle döndü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Adem Büyük ve 69. dakikada Robin Yalçın attı. Kasımpaşa'nın tek golünü Koita kaydetti.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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