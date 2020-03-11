Yeni Malatyaspor-Trabzonspor CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Trabzonspor, Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
UEFA, koronavirüsü sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak iki maçın ertelendiğini açıkladı
Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı sona erdi.
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