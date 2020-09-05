Yeni Malatyaspor Tetteh transferini duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak 23 yaşındaki forvet Tetteh ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Tetteh'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Süper Lig'i 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe, borsada açık ara şampiyon oldu, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 22 Mart 2020'de 6.65 fiyattan işlem gören ‘FENER' hisseleri dün borsada 35 TL'nin üzerine çıktı. Mart'ta Kanarya'ya yatırım yapanlar parasını 5'e katladı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 3,5 milyarı buldu.
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.