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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 13:27
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 13:38

Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

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Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Partizan’a 3-1 yenilen sarı kırmızılılarda yönetim, eksikleri gidermek için transfere yöneldi. Bu doğrultuda uzun süredir görüşme halinde olunan 19 yaşındaki Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Santrfor olarak görev yapan Yaseen’in önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek resmi anlaşmaya imza ataması bekleniyor.

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