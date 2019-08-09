Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Partizan’a 3-1 yenilen sarı kırmızılılarda yönetim, eksikleri gidermek için transfere yöneldi. Bu doğrultuda uzun süredir görüşme halinde olunan 19 yaşındaki Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Santrfor olarak görev yapan Yaseen’in önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek resmi anlaşmaya imza ataması bekleniyor.
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.
Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.
Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.
Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.