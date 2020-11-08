Yeni Malatyaspor konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.
Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.
Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi 90+1. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 17. dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmasını bildi.
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, dün akşam sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertlilerin soyunma odasında yaşananlar ise ortaya çıktı.
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