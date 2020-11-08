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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 15:38
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Yeni Malatyaspor konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

Yeni Malatyaspor konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 17. dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmasını bildi.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.

Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.

Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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