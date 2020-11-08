Yeni Malatyaspor konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi 90+1. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, dün akşam sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertlilerin soyunma odasında yaşananlar ise ortaya çıktı.

Devre arası transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar Nurullah Aslan ve Gökhan Akkan.

Trabzonspor'la anlaşan Avcı, kariyerinde ilki yaşayacak

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul dışına çıkıyor. Kariyerinde kulüp takımı olarak daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam Trabzonspor ile yeni bir başlangıç yapacak.