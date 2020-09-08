Yeni Malatyaspor kadrosunu sil baştan yeniledi

Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları bu sezon yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar kadrosunu sil baştan yeniledi. Kalesini Arjantinli Herrera ile sağlama alan Malatya ekibi, defansa Murat Akça, orta sahaya Arjantinli Zugui ile takviye yaptı.
Yeni Malatyaspor sağ bekini Zeki Yavru ile sol bekini ise geçen sezon kadrosunda kiralık bulunan, bu sezon bonservisini aldığı Karim Hafez ile güçlendirdi.
Orta sahasına Perulu Gueva ve Kongolu Lukoki’yi alan Doğu Anadolu ekibi, forvetini ise Ganalı Benjamin Tetteh ve Topalli güçlendirdi.
Yeni sezonda düşünülmeyen Rahman Buğra Çağıran, Arturo Mina, Nuri Fatih Aydın, Kubilay Yılmaz, Murat Yıldırım, Remi Wolter, Murat Akşit ve Sakıb Aytaç gibi isimlerle de yollarını ayıran sarı-siyahlıların, birkaç ismi daha yeni sezon kadrosuna dahil etmeyeceği öğrenildi.
Bu arada Yeni Malatyaspor’un transfer çalışmaları kapsamında stopere 2, orta sahaya 1, forvete ise 1 transfer daha yapacağı belirtildi.
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