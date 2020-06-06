Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda ise beklentileri karşılayamadı.
Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçların uzağında kaldı. Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada 8 yenilgi, 1 beraberlikle kötü bir performans sergiledi.
Sarı siyahlılar, Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen ara öncesi oynadığı 26 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 13 de mağlubiyet yaşarken, 25 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.
- 11 maçtır kazanamıyor
Süper Lig'de son galibiyetini, 15. haftada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 11 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.
Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3) ve Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) yenildi.
- Kalan 8 maç final niteliğinde
Malatya ekibinin Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası oynayacağı 8 maç final niteliği taşıyor.
Söz konusu 8 müsabakanın 5'ini sahasında oynayacak sarı-siyahlılar, bu maçları kazanarak ligde kalmayı amaçlıyor.
Averajla Çaykur Rizespor'un üzerinde 15. durumda yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan ligde üst üste 2 maçını sahasında oynayacak.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kalan maçları şöyle:
|Hafta
|Maç
|27.
|BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
|28.
|BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe
|29.
|Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
|30.
|BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
|31.
|Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
|32.
|BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
|33.
|Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
|34.
|BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü
- Çelikel: "Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz"
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, özellikle ligin ikinci yarasında istedikleri performansı sergileyemediklerini, bundan dolayı da çok üzgün olduklarını söyledi.
Bu durumu yine kendilerinin değiştireceğini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:
"Kötü bir dönem geçirdik. Ancak şimdi toparlanma zamanı. Kaliteli bir takıma sahibiz. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere yeniden başlanacak. Biz de hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İnşallah bu kötü günler sona erecek. Ligin tamamlanmasına 8 maç var. Kalan 8 maçın 5'ini sahamızda oynayacağız. Bu 5 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Ligde bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz ancak bunu düzeltecek olan da bizleriz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız atlatıp ligde kalacağız"
Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde en iyi şekilde sürdürdüklerini aktaran Çelikel, bu karşılaşmayı kazanarak başlangıcı iyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...
İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.
Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.