Yeni Malatyaspor-Başakşehir | CANLI

Mauricio Lemos'un performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Devre arasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte'nin ismini ilk sıraya yazdı. Transferle Emre Belözoğlu bizzat ilgilenecek.

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

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Hafta içi yapılan antrenmanda ayağı burkulan ve ertesi günkü idmana katılamayan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı futbolcu, özel bir bandajla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.