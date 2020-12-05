Yeni Malatyaspor-Başakşehir | CANLI

İLK 11’LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Giuliano, Nacer Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba
YENİ MALATYASPOR 0-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | CANLI
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
7’ Adem Büyük rakip yarı alanın ortalarından vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
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