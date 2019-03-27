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  3. Barış Alıcı bombası! Resmen harekete geçtiler

Yeni Malatyaspor, Barış Alıcı'yı 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti

Yeni Malatyaspor, Barış Alıcı'yı 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı resmi açıklamada bulundu.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Barış Alıcı'yı gelecek sezonda kiralık olarak kadrosunda tutmak için harekete geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasında stoper Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferi karşılığında kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı. Genç oyuncunun performansından memnun olan sarı kırmızılı kulüp, Alıcı'yı gelecek sezonda kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, "Barış Alıcı'dan memnunuz. Sezon sonunda Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Barış'ı gelecek sezon da kiralamak istiyoruz" dedi.

21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Evkur Yeni Malatyaspor'da şuana kadar 5'li lig, 4'ü ise kupa olmak üzere 9 karşılaşmada görev aldı.

Alıcı, Spor Toto Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla 5 karşılaşmada 130 dakika mücadele etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 273 dakika sahada kalan genç oyuncu, 2 gol atarken, 1'de asist yapma başarısı gösterdi.

Altınordu formasıyla 57 karşılaşmada 13 gol, 15 asistlik performans gösteren ve sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı, Evkur Yeni Malatyaspor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

(Malatyahaber)

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