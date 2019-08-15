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aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:57
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:57

Yeni Malatyaspor 3-1'in rövanşında Partizan'ı ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor 3-1'in rövanşında Partizan'ı ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türk ekibinin turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

MUHTEMEL 11’LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Chaaleli, Fofana, Bifouma, Rahman, Jahovic

Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Ostovic, Urosevic, Miletic, Tosic, Scekic, Soumah, Umar, Stevanovic

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