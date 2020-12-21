Yeni Malatya'da 1 korona vakası

Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.



DETAY

• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.

• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.

• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.