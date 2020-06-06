Yeni kulübüne 600 kilometre bisiklet sürerek gitti

Brezilyalı futbolcu Frederico Chaves Guedes (Fred), Brezilya'nın Cruzeiro ekibinden Fluminense'ye transfer oldu. 36 yaşındaki oyuncu yeni kulübüne katılmak için farklı bir yol tercih etti.
Fred, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak amacıyla geçen pazartesi Cruzeiro takımının bulunduğu Belo Horizonte kentinden bisikletle yola çıktı.
Fred, Instagram hesabından paylaştığı gönderide, dün yolculuğunun bitiş noktası olan Rio de Janeiro şehrindeki Fluminense Kulübüne ulaştığı takipçileriyle paylaştı. Yolculuğunu tamamlayabildiği için mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu kendisine destek olanlara da teşekkür etti.
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