Yeni golcü Mlapa

GEÇTİĞİMİZ sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Venlo’de 30 karşılaşmada 15 gol atan, bonservisi D.Dresten’de olan Peniel Mlapa için girişim yapılacak. Dresden ile mukavelesi önümüzdeki sezon bitecek Togolu golcünün piyasa değeri 1 milyon euro. Beşiktaş, bu fiyatı daha aşağı çekebilir.