13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:21
Yeni golcü Mlapa
GEÇTİĞİMİZ sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Venlo’de 30 karşılaşmada 15 gol atan, bonservisi D.Dresten’de olan Peniel Mlapa için girişim yapılacak.
GEÇTİĞİMİZ sezon kiralık oynadığı Hollanda ekibi Venlo’de 30 karşılaşmada 15 gol atan, bonservisi D.Dresten’de olan Peniel Mlapa için girişim yapılacak. Dresden ile mukavelesi önümüzdeki sezon bitecek Togolu golcünün piyasa değeri 1 milyon euro. Beşiktaş, bu fiyatı daha aşağı çekebilir.