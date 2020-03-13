Yeni Diyarbakır Stadyumunda dezenfekte çalışmaları yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, nisan ayı sonuna kadar futbol müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması kararı verilmişti.
Bu kapsamda, 13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasındaki Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki tüm müsabakalara seyirci alınmayacak. TFF tarafından koronovirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları kapsamında, Türkiye’deki tüm stadyumlarda olduğu gibi Yeni Diyarbakır Stadyumunda da dezenfekte çalışmaları yapıldı. Takımların soyunma odaları, protokol bölümü, VİP odası, basın ve yayın ekiplerinin yer aldığı bölümler, yedek oyuncuların bulunduğu yerler, tribünler, kantinler ve tuvaletler dezenfekte edildi.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.
İngiltere'de maçlar nisan ayına kadar ertelendi.