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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 15:36
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  • 13 Mart 2020 Cuma 15:36

Yeni Diyarbakır Stadyumunda dezenfekte çalışmaları yapıldı

Yeni Diyarbakır Stadyumunda dezenfekte çalışmaları yapıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yeni Diyarbakır Stadyumunda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, nisan ayı sonuna kadar futbol müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması kararı verilmişti.

Bu kapsamda, 13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasındaki Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki tüm müsabakalara seyirci alınmayacak. TFF tarafından koronovirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları kapsamında, Türkiye’deki tüm stadyumlarda olduğu gibi Yeni Diyarbakır Stadyumunda da dezenfekte çalışmaları yapıldı. Takımların soyunma odaları, protokol bölümü, VİP odası, basın ve yayın ekiplerinin yer aldığı bölümler, yedek oyuncuların bulunduğu yerler, tribünler, kantinler ve tuvaletler dezenfekte edildi.

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