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Yengeden Merkel'e destek

Yengeden Merkel'e destek

Karius’un sevgilisi Sophia, titreme krizine tutulan Almanya Başbakanı Merkel’e destek: İyi olduğunu söylüyor ve kendini yeterli görüyorsa inanmalıyız.

AKŞAM

KARIUS’UN Beşiktaş’la yola devam etme kararının ardından Türkiye’ye yerleşen kız arkadaşı Sophia Thomalla, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’le samimiyetiyle tanınıyor. Merkel’in Almanya’da son 1 hafta içinde 3 kez kamuoyunun önünde titreme nöbetine tutulması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Alman Başbakanı’nın sağlık durumu hakkında kamuoyunu yeteri kadar bilgilendirmediği ve görevi bırakması gerektiği de tartışmalar arasında. Bu konuda siyasiler kadar toplum da ikiye bölünmüş durumda. Merkel’in görevine devam etmesini isteyenlerden biri de Karius’un kız arkadaşı Sophia Thomalla oldu. Thomalla’nın sosyal meyda paylaşımı ülkede ses getirdi.

NADİR HASTALANDI

Alman sunucu ve model Şansölyeyi şöyle savundu: Endişelenmemize gerek olmadığını, iyi olduğunu ve hastalığının kontrol altında tutulduğunu söylüyorsa bu benim için yeterli. 14 yıldır ülkeyi yönetiyor ve nadiren hasta olan birisi. Onun da hasta olmaya hakkı var. Mahremiyetine saygı göstermeliyiz. Kendini yeterli görüyor ve iyi olduğunu söylüyorsa ona inanmalıyız

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