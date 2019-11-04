Yener İnce: Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek

Tedavisine İspanya’da devam eden Kolombiyalı golcüyle ilgili konuşan İnce, “Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek” dedi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI VE EMRE AKBABA’NIN DURUMU

Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba’nın son durumuna da değinen Yener İnce, “Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.