Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8053
  • 6,4252
  • 273.001
  • 108665
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yelkende 2 Türk hakem, 2020 Tokyo'da görev yapacak

Yelkende 2 Türk hakem, 2020 Tokyo'da görev yapacak

Yelkende 2 Türk hakem, 2020 Tokyo'da görev yapacak

Yelkende Türk hakemler Pınar Coşkuner Genç ve Haluk Suntay, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Yelken Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak hakemleri açıkladı. Olimpiyatlarda 31 ülkeden 60 hakem görev yapacak. Oyunlarda Türkiye'den Pınar Coşkuner Genç, 470 sınıfının başhakemi olacak. Haluk Suntay ise teknik komitede görev alacak.

Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, finn sınıfında Alican Kaynar, 470 sınıfında Deniz Çınar-Ateş Çınar ikilisi, rüzgar sörfünde ise Dilara Uralp 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası almıştı.

(AA)


Evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
Furkan Andıç'ı hayal kırıklığına uğratan buluşma
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
'Ben sette herkesle el eleyim'
<p>Miami kentindeki Perrotin Art Basel Miami´de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan´a ai

120 Bin Dolara Satılan ´Sanat Eseri´ndeki Muzu Yedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın lanetli kabul edilen 13 yeri ve hikayeleri

Türkiye'ye korku salan Ali Göl efsanesi