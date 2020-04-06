Yayıncı kuruluş beIN'den taraftarlara müjdeli haber

Süper Lig ve birçok Avrupa liginin Türkiye yayınlarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş beIN Media Group, aldığı kararla üyelerine iyi haber verdi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle ertelenen futbol ligleri sonrası yayıncı kuruluşa para ödeyen üyeler, ücret konusunda haber bekliyordu. Beklenen haber beIN Media Group'tan sonunda geldi.

Eski adıyla Digiturk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren Digiturk spor paketi üyeleri, alt paket üzerinden fatura ödeyebilecek. Böylece, spor karşılaşmalarının ertelendiği bu dönemde, spor içeriği için yaptıkları ödemeyi 2 ay boyunca dondurarak maddi yüklerini önemli ölçüde hafifletebilecekler. Taahhütlerini 2 ay uzatarak bu imkandan yaralanmak isteyen Digiturk üyelerinin müşteri hizmetlerini arayıp başvurması yeterli olacak. Digiturk müşteri hizmetleri ekibi, bu imkandan yararlanmak isteyen üyelere farklı öneriler de sunarak kendileri için en uygun seçeneği tercih etmelerini sağlayacak."