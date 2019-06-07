Yatabare: İyi tesislere rağmen gelişimin bu kadar zayıf olması büyük ayıp

Konyaspor forması giyen ve futbola Fransa'da başlayan Malili oyuncu Mustapha Yatabare, Türkiye - Fransa maçı öncesinde Fransız basınına Türkiye ile ilgili bilgiler verdi.



Maçın oynanacağı Konya'yı anlatan Yatabatre, "Konya Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri, yaklaşık 1 milyon nüfusu var ancak İstanbul'a benzemiyor, olddukça sakin, basit bir şehir. Fransa için sıcak bir yer olacaktır. Tam bir futbol şehri ve insanlar da çok dost canlısı ve takımları için gerçekten ateşli. Kaybetmekten nefret ediyorlar. Stat genellikle dolu ve büyük maçlarda alev alıyor. Meşale yok ancak pankartlar ve güzel tezahüratlar var. Konya'da agresiflik yok. Oraya ilk gittiğimde rakiptim ve güzelliği dikkatimi çekmişti. Yeşil ve beyaz yerine kırmızı olacak. Oradan ayrılmadan önce insanlar bu maçla ilgili konuşmaya başlamıştı ve ben de çok kişiyle görüştüm. İnsanlar sabırsız" dedi.



"FRANSA İLE REKABET EDEBİLİRLER"



A Milli Takım ile ilgili bilgi vermesi istenen 33 yaşındaki oyuncu, "Türkiye yeniden yapılanıyor. Son dönemde gelişim gösterdi, yenilendi. Fransa ile zamanla rekabet edebileceklerini düşünüyorum. Nerede olduklarını görmek için güzel bir test olacak. Emre ve Burak gibi bazı yaşlı oyuncular takıma döndü. Abdülkadir gibi Avrupa'da takip edilen genç oyuncuları da var. İlginç bir karışıma sahipler" ifadelerini kullandı.



"GENÇLERİN AZ GELİŞMESİ BİR AYIP"



Türkiye'de ligin son durumu için görüşleri sorulan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de takımlar oynamayı seviyor, korkuları yok, bu onların karakterinde var. Küçük takımlar bile hücum ediyor. Agresif ancak çok fiziksel değil. Kulüplerde maaş konusunda gecikmeler oluyor ancak sezon sonunda hallediliyor. 4 yıldır yabancı oyuncuların sayısı arttı. Avrupa Kupaları'nda olmayan takımlar bile birçok yabancı oyuncu alıyor. Bazı genç oyuncular çıkıyor ancak ellerindeki bu kadar iyi tesislere rağmen gelişimin bu kadar zayıf olması büyük bir ayıp" diye konuştu.



A Milli Takımımız ile Fransa, 8 Haziran 21:45'te karşı karşıya gelecek.