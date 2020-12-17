Yasemin Adar gümüş madalyanın sahibi oldu

Sırbıstan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda Yasemin Adar gümüş madalya kazanırken, 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk bronz madalya elde etti.
76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında Almanya’dan Focken’le karşılaştı. Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş olarak gümüş madalyada kaldı. Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk de İtalyan rakibi Arianna Carieri’yi yenerek bronz madalya kazandı.
Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh’yle karşılaştı. Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı. Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir ise bronz madalya maçında Manolova’yla karşılaştı. Rakibine 4-0 yenilen milli güreşçi, turnuvayı madalya alamadan tamamladı.
Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası’nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Fenerhahçe'nin Karacabey ile oynadığı kupa maçında ceza sahası dışında topla oynadığı için direkt kırmızı kart gören kaleci Altay, ligde forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 sona eren Karacabey Belediyespor maçını değerlendirdi, "Görüldüğü gibi kupa maçları kolay değil. Buradan elenen çok Süper Lig takımı gördük" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, elendikleri Türkiye Kupası maçı sonrası konuştu. Tecrübeli teknik adam, kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlarının olduğunu söyledi.
Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.