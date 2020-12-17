  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 07:11
  • |
  • Son Güncelleme:

Yasemin Adar gümüş madalyanın sahibi oldu

Yasemin Adar gümüş madalyanın sahibi oldu

Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mindere çıkan kadınlar 76 kilodaki milli güreşçi Yasemin Adar, Alman rakibine yenilerek Dünya ikincisi oldu.

Sırbıstan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda Yasemin Adar gümüş madalya kazanırken, 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk bronz madalya elde etti.

76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında Almanya’dan Focken’le karşılaştı. Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş olarak gümüş madalyada kaldı. Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk de İtalyan rakibi Arianna Carieri’yi yenerek bronz madalya kazandı.

Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh’yle karşılaştı. Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı. Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir ise bronz madalya maçında Manolova’yla karşılaştı. Rakibine 4-0 yenilen milli güreşçi, turnuvayı madalya alamadan tamamladı.

Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası’nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Cimbom transferi 'bitirdim' derken araya Fener girdi! Tarihe geçecek çalım
Cimbom transferi 'bitirdim' derken araya Fener girdi! Tarihe geçecek çalım

Cimbom transferi 'bitirdim' derken araya Fener girdi! Tarihe geçecek çalım

Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!
Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

PSG ikinci yarıda işi bitirdi
PSG ikinci yarıda işi bitirdi

PSG ikinci yarıda işi bitirdi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe kupada sürprize izin vermedi
Fenerbahçe kupada sürprize izin vermedi

Fenerbahçe kupada sürprize izin vermedi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Altay ligde oynayacak mı?
Fenerbahçe'de büyük tehlike! Altay ligde oynayacak mı?

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Altay ligde oynayacak mı?

Fenerhahçe'nin Karacabey ile oynadığı kupa maçında ceza sahası dışında topla oynadığı için direkt kırmızı kart gören kaleci Altay, ligde forma giyebilecek mi?

'Elenen Süper Lig ekipleri var, biz tur atladık'
'Elenen Süper Lig ekipleri var, biz tur atladık'

'Elenen Süper Lig ekipleri var, biz tur atladık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 sona eren Karacabey Belediyespor maçını değerlendirdi, "Görüldüğü gibi kupa maçları kolay değil. Buradan elenen çok Süper Lig takımı gördük" dedi.

Abdullah Avcı: 'Takımın kadro mühendisliğinde sorun var'
Abdullah Avcı: 'Takımın kadro mühendisliğinde sorun var'

Abdullah Avcı: 'Takımın kadro mühendisliğinde sorun var'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, elendikleri Türkiye Kupası maçı sonrası konuştu. Tecrübeli teknik adam, kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlarının olduğunu söyledi.

Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk'
Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk'

Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk'

Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi
Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi

Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.