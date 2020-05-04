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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:37
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:37

Yarım milyon oy kullanıldı! En fanatik taraftar Trabzonspor'da...

Yarım milyon oy kullanıldı! En fanatik taraftar Trabzonspor'da...

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64 takım taraftarı arasında yapılan turnuva sonucunda finale Trabzonspor ile Beşiktaş kaldı. 454 bin 151 oy kullanılan finalde, Trabzonspor yüzde 50.7'lik oy oranıyla şampiyon oldu.

ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media, Twitter üzerinden 23 Mart’ta taraftarlara yönelik bir anket başlattı. Turnuva gibi gerçekleşen ve 4 ayrı kategoride toplam 64 takımın taraftarlarının yarıştığı oylama ‘Dünyanın en fanatik taraftarı kim?’ sorusuyla başladı. Final 1 hafta sürdü Oylamaya, Türkiye’den Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray katıldı. Tüm dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen oylamada Türk finali oynandı. 1 hafta süren final eşleşmesine 454 bin 151 kişi katıldı. Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı yüzde 50.7 oy oranına ulaşarak şampiyon oldu.

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