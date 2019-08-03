Yardımcı Volkan

AKŞAM
SARI-LACİVERTLİ takımla mukavelesi bittikten sonra halen sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel, kişisel çalışmalarına devam ederken tatilini de sürdürüyor. Tecrübeli kalecinin resmi sitedeki fotoğrafı ise kaldırılmadı. Bütün bunlar yaşanırken herkes Volkan’la yakın zamanda 1 yıllık yeni mukavele yapılmasını bekliyordu. Ancak oldukça ilginç gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe takımı dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum’a gitti. Ünlü tatil beldesinde Volkan Demirel ve Ersun Yanal baş başa uzun süre konuştu. Bu görüşmede tecrübeli kalecinin 1 yıl daha F.Bahçe’de forma giydikten sonra jübile yapmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yanal ise, “Gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe’ye hizmete devam et” önerisini getirdi. Önümüzdeki günlerde Volkan’la ilgili karar verilecek. Tecrübeli fi le bekçisiyle mukavele yapılsa bile maçlara çıkmaktan çok Yanal’a yardımcı olacağı öğrenildi.
Başkan Ağaoğlu, “Lille’in yetkilileri Yusuf için Türkiye’de… Onların teklifi 15 milyon euro. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var” dedi.
SİYAH-Beyazlılar’ın yeni transferi Tyler Boyd uyum sorunu yaşamadı.
Siyah-Biyazlı kulüp, Zenit’ten ayrılacak olan ve menajerinin kulüp baktığı Slovak kanat oyuncusu Robert Mak’ın transferi için devreye girdi.
Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Premier Lig’den düşen Huddersfield’ın stoperi Terence Kongolo’ya yöneldi. 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanması için görüşmeler başladı.
ASLAN’IN yeni transferlerine verdiği yıllık ücretler, önceki senelere göre daha düşük.
Galatasaray’da haftalardır süren bekleyiş devam edecek gibi duruyor. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Sadece G.Saray değil, başkalarının da Falcao’ya ilgisi var. Çok iyi bir teklif gelirse gidebilir” dedi. Falcao ise önce G.Saray taraftarının videosunu beğendi, sonra da Muslera’yı takibe aldı.
Yanal ve mukavelesi halen uzatılmayan tecrübeli kaleci, Bodrum’da bir araya geldi. Volkan 1 sene daha devam etmek isterken tecrübeli çalıştırıcı, “Gel yardımcım ol” teklifinde bulundu.