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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00

Yardımcı Volkan

Yardımcı Volkan

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Yanal ve mukavelesi halen uzatılmayan tecrübeli kaleci, Bodrum’da bir araya geldi. Volkan 1 sene daha devam etmek isterken tecrübeli çalıştırıcı, “Gel yardımcım ol” teklifinde bulundu.

AKŞAM

SARI-LACİVERTLİ takımla mukavelesi bittikten sonra halen sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel, kişisel çalışmalarına devam ederken tatilini de sürdürüyor. Tecrübeli kalecinin resmi sitedeki fotoğrafı ise kaldırılmadı. Bütün bunlar yaşanırken herkes Volkan’la yakın zamanda 1 yıllık yeni mukavele yapılmasını bekliyordu. Ancak oldukça ilginç gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe takımı dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum’a gitti. Ünlü tatil beldesinde Volkan Demirel ve Ersun Yanal baş başa uzun süre konuştu. Bu görüşmede tecrübeli kalecinin 1 yıl daha F.Bahçe’de forma giydikten sonra jübile yapmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yanal ise, “Gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe’ye hizmete devam et” önerisini getirdi. Önümüzdeki günlerde Volkan’la ilgili karar verilecek. Tecrübeli fi le bekçisiyle mukavele yapılsa bile maçlara çıkmaktan çok Yanal’a yardımcı olacağı öğrenildi.

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Yardımcı Volkan
Yardımcı Volkan

Yardımcı Volkan

Yanal ve mukavelesi halen uzatılmayan tecrübeli kaleci, Bodrum’da bir araya geldi. Volkan 1 sene daha devam etmek isterken tecrübeli çalıştırıcı, “Gel yardımcım ol” teklifinde bulundu.
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