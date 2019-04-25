Yanal'dan futbolcularına itiraf gibi açıklama: Trabzonspor maçı son şansımız

ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

TRABZONSPOR hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe’de Ersun Yanal, oyuncularını zorla maça hazırlıyor. Ali Koç’un Samandıra’ya yaptığı ziyarette verdiği desteği boşa çıkarmak istemeyen Yanal, dün idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Alanyaspor yenilgisinin kendilerine yakışmadığını ve kalan 5 haftada ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduklarını oyuncularına anlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Taraftarımızın önünde oynayacağımız Trabzonspor maçı son şansımız” dedi.

BAŞKANIN YÜZÜNE BAKAMAYIZ

BAŞKANIN desteğinin önemine değinen Yanal, “Hepimiz için kendisini taraftarın camianın önüne atıyor. Bize yakışan da başkanımızın yüzünü kara çıkarmamak. Ligdeki yerimiz, durumumuz, Alanya karşısında aldığımız mağlubiyet falan hiçbir şey önemli değil. Bizim için artık tek önemli şey, kalan 5 maçı kazanmak. Ve bu 5 maçlık periyotun en önemlisine cumartesi günü çıkacağız. 22 yıldır Trabzonspor’a evimizde yenilmiyoruz. Ve bu istatistik bizimle sonlanmamalı. Yoksa başkanın yüzüne bakamayız” diye konuştu.

(Güneş)