Yanal yanlıştan döndü

AKŞAM
G.SARAY’A mağlup olarak, 20 yıl sonra evindeki yenilmeme serisini kaybeden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, derbinin ardından Antalya karşısında değişime gitti. Sarı-Kırmızılılar’a karşı defansif bir takım ile çıkan Yanal, dün Antalyaspor deplasmanında ise hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü... Haftalardır stoper oynadığı için eleştirilen ve yaptığı hatalarla taraftarlara saç baş yolduran Jailson’u orijinal mevkii olan ön liberoya çeken tecrübeli çalıştırıcı, Simon Falette’i ise ilk kez ligde 11’e koydu. Dün, Serdar’ın defanstaki partneri Faletti. Jailson, Gustavo ile orta sahanın merkezinde görev yaptı. Yanal, derbinin son 10 dakikasında gösterdiği performansla takdir kazanan Mehmet Ekici’yi de ilk 11’de oynattı. Tolga Ciğerci ve Tolgay yedek kulübesine çekildi.
GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.
Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.
GALATASARAY’IN Fulham’dan kiraladığı Seri için yeniden hamlede bulunulacak.
Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya zaferinin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da kutlama yapmadan podyumdan ayrıldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nu İdlib’de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.
ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.