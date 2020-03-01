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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 08:00
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  • 01 Mart 2020 Pazar 08:00

Yanal yanlıştan döndü

Yanal yanlıştan döndü

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Ersun Yanal, yaptığı yanlıştan geri döndü... Jailson’un yerine stoperde Falette’i oynattı.

AKŞAM

G.SARAY’A mağlup olarak, 20 yıl sonra evindeki yenilmeme serisini kaybeden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, derbinin ardından Antalya karşısında değişime gitti. Sarı-Kırmızılılar’a karşı defansif bir takım ile çıkan Yanal, dün Antalyaspor deplasmanında ise hücum ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü... Haftalardır stoper oynadığı için eleştirilen ve yaptığı hatalarla taraftarlara saç baş yolduran Jailson’u orijinal mevkii olan ön liberoya çeken tecrübeli çalıştırıcı, Simon Falette’i ise ilk kez ligde 11’e koydu. Dün, Serdar’ın defanstaki partneri Faletti. Jailson, Gustavo ile orta sahanın merkezinde görev yaptı. Yanal, derbinin son 10 dakikasında gösterdiği performansla takdir kazanan Mehmet Ekici’yi de ilk 11’de oynattı. Tolga Ciğerci ve Tolgay yedek kulübesine çekildi.

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