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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 03 Mart 2020 Salı 08:46

Yanal tazminat almayacak

Yanal tazminat almayacak

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Trabzonspor maçında son kez takımın başında olacak olan Ersun Yanal, tazminat almayacak. Tecrübeli çalıştırıcı 525 bin euroluk alacağını da bıraktı.

AKŞAM

KADIKÖY’DE 20 yıl sonra G.Saray’a kaybeden, ligde de yarıştan kopan F.Bahçe’de, Teknik Direktör Ersun Yanal ile önceki gün yolların ayrıldığı duyuruldu. G.Saray derbisinden sonra Yanal’ın istifa etmemesinin sebebi ‘tazminat bekliyor’ şeklinde yorumlanmış ama hem kulüp hem hoca “Tazminat maddesi yok” diyerek bu değerlendirmeleri yalanlamıştı. Ayrılık konusunda yapılan açıklamada Yanal’ın kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığı ifadesinin vurgulanması dikkat çekti. Fenerbahçe, Ersun Yanal’a sözleşmesinin kalan süresi için bir tazminat ödemeyecek.

1 MİLYON 750 ALIYORDU

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’den yılda 1 milyon 750 bin euro kazanıyor ve maaşını 10 taksitle alıyordu. Ersun Yanal’ın bu sezon 3 aylık alacağı bulunuyordu. 56 yaşındaki çalıştırıcı, toplam 525 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL’sini) de almayarak görevini bıraktı.

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