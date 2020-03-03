Yanal tazminat almayacak

AKŞAM
KADIKÖY’DE 20 yıl sonra G.Saray’a kaybeden, ligde de yarıştan kopan F.Bahçe’de, Teknik Direktör Ersun Yanal ile önceki gün yolların ayrıldığı duyuruldu. G.Saray derbisinden sonra Yanal’ın istifa etmemesinin sebebi ‘tazminat bekliyor’ şeklinde yorumlanmış ama hem kulüp hem hoca “Tazminat maddesi yok” diyerek bu değerlendirmeleri yalanlamıştı. Ayrılık konusunda yapılan açıklamada Yanal’ın kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığı ifadesinin vurgulanması dikkat çekti. Fenerbahçe, Ersun Yanal’a sözleşmesinin kalan süresi için bir tazminat ödemeyecek.
1 MİLYON 750 ALIYORDU
Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’den yılda 1 milyon 750 bin euro kazanıyor ve maaşını 10 taksitle alıyordu. Ersun Yanal’ın bu sezon 3 aylık alacağı bulunuyordu. 56 yaşındaki çalıştırıcı, toplam 525 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL’sini) de almayarak görevini bıraktı.
Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.
Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal, Fenerbahçe veda edeceği karşılaşmada galibiyet istiyor. Trabzonspor ise rövanş için avantaj peşinde. 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.