Yanal önde baskı istiyor

Yeni sezonda ön tarafta baskı isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal, bu konuda Max Kruse ve Vedat Muriç’i uyardı.

AKŞAM

FENERBAHÇE, yeni sezona oldukça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal, takımın sezon boyunca önde baskı yapabilmesi için güçlendirme ağırlıklı antrenmanlar yaptırıyor. Deneyimli çalıştırıcı hücum hattında forma giyen Vedat Muriç ve Kruse’den ileri uçta pres yapmalarını da istedi. Yanal, tüm takımı da pres konusunda bu ikiliye yardım etmeleri konusunda sık sık uyarıyor.

FERDİ İLE TOPLANTI YAPTI

Öte yandan Ersun Yanal, fazla forma şansı bulamadığı için çok üzgün olan Ferdi Kadıoğlu ile bir toplantı yaptı. Yanal, genç oyuncuya, “Ben formayı kimseye vermiyorum. Formayı siz alıyorsunuz. Çalışmaya devam et. Senden memnunum. Sana da şans doğacaktır. Ben genç, tecrübeli diğer ayrım yapmam. Takıma faydalı olacağını düşündüğüm oyunculara şans veriyorum. ” ifadelerini kullanarak moral aşıladı.