Yalçın Koşukavak girişiminden sonuç alamayan Fenerbahçe'nin yeni adayı Hüseyin Eroğlu

Geçen hafta Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a sunduğu futbol yapılanmasının içinde olması teklifi, tekrar görüşülmek üzere sezon sonuna ertelenen Sarı-Lacivertliler, şimdi de Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’na kanca attı. Fenerbahçe yönetimi altyapı ve A takım arasında köprü vazifesi görecek bir antrenör arayışına girerken Eroğlu’nun ismi ağırlık kazandı. Deneyimli çalıştırıcıya dolaylı yoldan teklif geldiği öğrenildi.
SON KARAR BAŞKAN ÖZKAN’DA
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi ülkemizi Avrupa’da temsil eden yıldız oyuncuları Altınordu’da vitrine çıkaran Eroğlu, İzmir temsilcisini 2012-13’te 3.Lig’de, 2013- 14’te 2. Lig’de şampiyon yaparak 1. Lig’e taşımıştı. Eroğlu kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayan Altınordu’yu son 6 sezonda 1. Lig’de 4 kez Play-Off yarışına ortak etti. Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eroğlu için son kararı Başkan Seyit Mehmet Özkan verecek. Fenerbahçe’nin, altyapı yapılanmasını iyi bilmesi, altyapı patentli isimleri A takıma monte etme konusunda büyük tecrübe sahibi olması nedeniyle Eroğlu ismi üzerinde durduğu konuşuluyor.
(DHA)
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