Yalçın Koşukavak, Denizlispor'da farkını gösteriyor

Lige kötü bir başlangıç yapan Denizlispor, 5. haftada Gençlerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı. Denizlispor, daha sonra çıktığı 7 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.
Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 9. haftada yollarını ayıran, üç maçta da Kenan Atik yönetiminde sahaya çıkan Ege temsilcisi, 13. hafta öncesinde yeni teknik direktör olarak Yalçın Koşukavak ile anlaştı.
Koşukavak yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 13. haftada sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırladıkları maçta, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Denizlispor'un, bu sezonki ilk iç saha galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Yeşil-siyahlılar, 14. hafta mücadelesinde de dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olduğu maçtan da 3 puan çıkardı.
Aytemiz Alanyaspor ile 20 Aralık'ta, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 23 Aralık'ta karşılaşan Denizlispor böylece 3 günde 6 puanı hanesine yazdırmayı başararak, puanını 12'ye yükseltti.
Ege temsilcisi Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
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