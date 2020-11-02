Yalçın Granit hayata veda etti

Türk basketbolunun duayeni olan Yalçın Granit, Darüşşafka Lisesi'nden Galatasaray'a geçmiş ve Yenilmez Armada'nın en skoreri olmuştu.
Fransa'nın Paris takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı.
TV sunucusu İsmail Şenol da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk basketbolunun büyük efsanelerinden Yalçın Granit, hayata gözlerini yumdu. Ne söylesem, ne anlatsam eksik kalacak onunla ilgili. Çok özel bir insan, büyük bir basketbol figürü, dahası iyi bir dostumu kaybettim. Çok üzgünüm..." sözleriyle acısını dile getirdi.
Yalçın Granit; 17 yaşında A Milli, 10 sene Galatasaray ile 'Yenilmez Armada' 25 yaşında Galatasaray'da oyuncu antrenör, 1954'de Arupa Sayı Kralı oldu.
Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Türk basketbolunun efsane ismi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor dünyası, 88 yaşında yaşamını yitiren Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için taziye mesajı yayınladı.
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