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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 07:39
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Yalçın Granit hayata veda etti

Yalçın Granit hayata veda etti

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Türk basketbolunun efsane ismi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk basketbolunun duayeni olan Yalçın Granit, Darüşşafka Lisesi'nden Galatasaray'a geçmiş ve Yenilmez Armada'nın en skoreri olmuştu.

Fransa'nın Paris takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı.

TV sunucusu İsmail Şenol da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk basketbolunun büyük efsanelerinden Yalçın Granit, hayata gözlerini yumdu. Ne söylesem, ne anlatsam eksik kalacak onunla ilgili. Çok özel bir insan, büyük bir basketbol figürü, dahası iyi bir dostumu kaybettim. Çok üzgünüm..." sözleriyle acısını dile getirdi.

Yalçın Granit; 17 yaşında A Milli, 10 sene Galatasaray ile 'Yenilmez Armada' 25 yaşında Galatasaray'da oyuncu antrenör, 1954'de Arupa Sayı Kralı oldu.

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