Yabancı sayısı 14'e çıkan Galatasaray'da kontenjan sorununu Fatih Terim çözdü

Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacağı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, önceki akşam Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini kamuoyuna duyurdu. Uzun süredir görüşme halinde oldukları bu 3 oyuncuyu resmen renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki golcü ve 8 numara takviyesi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ancak Aslan'ın önünde ciddi bir engel var.

TERİM’İN PLANI HAZIR

Kadrosunda şu anda, Muslera, Linnes, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne, Mitroglou, Babel ve Ozornwafor olan Galatasaray'ın 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. Yeni gelecek yabancı oyuncular için görüşmelerini son aşamaya getiren sarı-kırmızılılar, kontenjanı boşaltmak zorunda. Bu konuda planını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim'in yabancı oyuncularla ilgili belirlediği yol haritası şöyle:

Satılacak: Diagne

Kiralanacak: Ozornwafor

Gönderilecek: Mitroglou

Alınacak: 2 forvet + 1 orta saha

(Sabah)