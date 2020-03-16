WTA turnuvalarına koronavirüs engeli

Koronavirüs nedeniyle spor müsabakaları ertelenmeye devam ediyor. WTA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Stutgart, Çek Cumhuriyeti'nin Prag ve Türkiye'nin İstanbul şehirlerinde yapılması planlanan turnuvalarının koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs'a kadar askıya alındığı bildirildi.
Konuyla ilgili WTA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan WTA sözcüsü, "Devam eden küresel koronavirüs salgını nedeniyle Stutgart, İstanbul ve Prag'da yapılacak turnuvalar planlandığı gibi yapılamayacak. Bu noktada WTA turunu 2 Mayıs tarihine kadar askıya aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, Mayıs ayından sonra da neler yapacağımıza bakacağız" ifadelerini kullandı.
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