Wolverhampton Luyindama'yı istiyor

AKŞAM

Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Wolverhampton’ın dikkatini çekmeyi de başardı. Ada ekibinin devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar başarılı stoperin bonservisi için 8 milyon euro ödemişti. 25 yaşındaki oyuncu 9 maçta 810 dakika sahada kaldı. Luyindama bu süre içinde takımına skor katkısında bulanamadı