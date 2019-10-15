Wolverhampton Luyindama'yı istiyor
GEÇEN sezon devre arasında G.Saray’ın kadrosuna kattığı Christian Luyindama kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.
AKŞAM
Kongolu yıldız Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Wolverhampton’ın dikkatini çekmeyi de başardı. Ada ekibinin devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar başarılı stoperin bonservisi için 8 milyon euro ödemişti. 25 yaşındaki oyuncu 9 maçta 810 dakika sahada kaldı. Luyindama bu süre içinde takımına skor katkısında bulanamadı