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Wolverhampton deplasmanda güldü

Wolverhampton deplasmanda güldü

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftasında A, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 13 karşılaşma tamamlandı.

Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 galip geldi. Grubun diğer mücadelesinde Roma, Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, evinde Portekiz'in Braga ekibine 2-1 mağlup oldu. Braga'ya galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Ricardo Horta ve 80. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Siyah-beyazlıların golü, 71. dakikada Umut Nayir'den geldi. Gruptaki diğer maçta ise Wolverhampton, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:

A Grubu:

Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

G Grubu:

Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 1-1

Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda): 2-0

H Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya): 0-1

CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1

I Grubu:

Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya): 2-2

Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna): 1-1

J Grubu:

Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0

K Grubu:

Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere): 1-2

Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz): 1-2

L Grubu:

Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan): 6-0

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