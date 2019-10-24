Wolverhampton deplasmanda güldü
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftasında A, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 13 karşılaşma tamamlandı.
Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 galip geldi. Grubun diğer mücadelesinde Roma, Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.
K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, evinde Portekiz'in Braga ekibine 2-1 mağlup oldu. Braga'ya galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Ricardo Horta ve 80. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Siyah-beyazlıların golü, 71. dakikada Umut Nayir'den geldi. Gruptaki diğer maçta ise Wolverhampton, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:
A Grubu:
Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
G Grubu:
Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 1-1
Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda): 2-0
H Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya): 0-1
CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
I Grubu:
Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya): 2-2
Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna): 1-1
J Grubu:
Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0
K Grubu:
Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere): 1-2
Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz): 1-2
L Grubu:
Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan): 6-0